Afyonkarahisar'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Mevlüt Tınas - Yerel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Afyonkarahisar'da yanan ev kullanılamaz hale geldiAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Afyonkarahisar'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Olay, Afyonkarahisar merkezdeki Fakıpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten ötürü boş ahşap bir evin üst katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin çatı kısmını sardı. Çevrede yaşayan vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık personeli sevk edildi. Evin ahşap olmasından dolayı yangın hızla büyürken, itfaiye ekipleri yaklaşık 8 itfaiye aracıyla müdahale etti. Yangında kullanılamaz hale gelen ahşap evde ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.
İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Yerel