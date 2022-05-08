Afyonkarahisar'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, Afyonkarahisar merkezdeki Fakıpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten ötürü boş ahşap bir evin üst katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin çatı kısmını sardı. Çevrede yaşayan vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık personeli sevk edildi. Evin ahşap olmasından dolayı yangın hızla büyürken, itfaiye ekipleri yaklaşık 8 itfaiye aracıyla müdahale etti. Yangında kullanılamaz hale gelen ahşap evde ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.