Afyonkarahisar'da Boğulma Vakalarına Karşı Tatbikat Düzenlendi
AFAD ve UMKE ekipleri, muhtemel bir boğulma vakasına hazırlıklı olmak için gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat, ekiplerin hızlı müdahale yeteneklerini gözler önüne serdi.

Afyonkarahisar'da AFAD ve UMKE ekipleri muhtemel bir boğulma vakasına karşı hazırlıklı olmak için gerçeği aratmayan bir tatbikat düzenledi.

AFAD ve UMKE ekipleri, muhtemel bir boğulma olayına karşı ne kadar hazırlıklı olduklarını göstermek için bir araya geldi. Tatbikat senaryosuna göre, ihbarın alınmasıyla birlikte ekipler hızla olay yerine intikal etti. Botla hızla gölete açılan AFAD dalgıçları, boğulmakta olan kişiye saniyeler içinde ulaştı. Su yüzeyine çıkarılan yaralı, UMKE'nin deneyimli sağlık personeline teslim edildi. Botta yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı kıyıya çıkarılarak ambulansa nakledildi. Bu başarılı tatbikat, AFAD ve UMKE'nin su üstü kurtarma konusundaki uzmanlığını ve işbirliğinin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
