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Afyonkarahisar'da Bitki Koruma Ürünü Bayi Denetimleri Yapıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı talimatı doğrultusunda Afyonkarahisar'da 102 bitki koruma ürünü bayisi denetlendi. Denetimlerde kayıt dışı satışlar ve mevzuata uyum konularına dikkat edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatı doğrultusunda ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan bitki koruma ürünü bayi kontrolleri çerçevesinde Afyonkarahisar'da 102 bayi denetlendi.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde kontrol görevlileri tarafından kentte faaliyet gösteren 102 bitki koruma ürünü bayisi denetlendi. Denetimlerde kayıt dışı ve izinsiz satış veya depolama yerlerinin tespiti, kullanımı sonlandırılmış sahte, kaçak ve ruhsatsız ürünlerin satışı, pazarlarda, özel araçlarda seyyar veya gezgin satıcılar tarafından ürün satışı, bitki koruma ürünleri takip sistemi kullanılmadan yapılan satışlar, bayilerin mevzuatta belirtilen kayıtları tutup tutmadığı hususlarına dikkat edildi. Bayilere görevliler tarafından yönetmelikte yapılan yeni düzenlemeler ve değişiklikler ile bayilerin sorumlulukları ve uymaları gereken hususlar ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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