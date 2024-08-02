Afyonkarahisar'da Bitki Koruma Ürünü Bayi Denetimleri Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatı doğrultusunda ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan bitki koruma ürünü bayi kontrolleri çerçevesinde Afyonkarahisar'da 102 bayi denetlendi.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde kontrol görevlileri tarafından kentte faaliyet gösteren 102 bitki koruma ürünü bayisi denetlendi. Denetimlerde kayıt dışı ve izinsiz satış veya depolama yerlerinin tespiti, kullanımı sonlandırılmış sahte, kaçak ve ruhsatsız ürünlerin satışı, pazarlarda, özel araçlarda seyyar veya gezgin satıcılar tarafından ürün satışı, bitki koruma ürünleri takip sistemi kullanılmadan yapılan satışlar, bayilerin mevzuatta belirtilen kayıtları tutup tutmadığı hususlarına dikkat edildi. Bayilere görevliler tarafından yönetmelikte yapılan yeni düzenlemeler ve değişiklikler ile bayilerin sorumlulukları ve uymaları gereken hususlar ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. - AFYONKARAHİSAR