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Afyonkarahisar'da Birlik ve Beraberlik İftar Programı Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Birlik ve Beraberlik İftar Programı Düzenlendi
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Afyonkarahisar Masterler Derneği tarafından düzenlenen iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi. Dernek Başkanı Adnan Kasabalı, etkinliklerin önemine vurgu yaptı ve katılımcılara teşekkür etti.

Afyonkarahisar Masterler Derneği öncülüğünde birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla iftar programı düzenlendi.

Karahisar Masterler Derneği öncülüğünde birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla düzenlenen iftar programı yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Kuranı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde devam eden iftar programında konuşan Karahisar Dernek Başkanı Adnan Kasabalı, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Sürekli olarak bu tarz etkinliklerde buluşmak istediklerine dikkat çeken Başkan Kasabalı, "Etkinliklerimiz bizi bir arada tutuyor. Hayatın yorucu temposunda dostlarla bir araya gelmek hepimiz için iyi oluyor. İnşallah yıl içinde de çeşitli etkinliklerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Programda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan, programa Onursal Başkan Kamil Altınkaya'da katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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