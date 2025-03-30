Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin

Bayram namazı sonrası ilk sözler: Rabbim onları kahru perişan eylesin
Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak

Konut satışlarında yeni dönem
Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri

Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar

Bayramın en acı karesi

Afyonkarahisar'da Bayram Tıraşı İnişi

Afyonkarahisar'da Bayram Tıraşı İnişi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayram tıraşını son güne bırakan Afyonkarahisarlılar, kuaför salonlarında yoğun saatler geçirdi. Berberler, bayram öncesi büyük bir mesai harcadı.

Afyonkarahisar'da bayram tıraşını son güne bırakan bazı vatandaşlar bayramı kuaför salonlarında karşıladı.

Kentte bayram tıraşını arefe gününe erteleyenler bayramı berber ve kuaför salonlarında karşılaşmak zorunda kaldı. Berber esnafı arefe günü açtıkları dükkanlarını bayramın ilk gününün sabahına kadar açık tuttu. Berber esnafı vatandaşları mağdur etmemek bayrama tıraşlı girmek isteyenler için yoğun mesai harcadı.

Berber esnaflarından İdris Altıkulaç, işlerin çok yoğun olduğunu ifade etti. Altıkulaç ayrıca vatandaşlara bir dahaki bayramlarda tıraşlarını son güne bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.