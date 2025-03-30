Afyonkarahisar'da Bayram Tıraşı İnişi

Afyonkarahisar'da bayram tıraşını son güne bırakan bazı vatandaşlar bayramı kuaför salonlarında karşıladı.

Kentte bayram tıraşını arefe gününe erteleyenler bayramı berber ve kuaför salonlarında karşılaşmak zorunda kaldı. Berber esnafı arefe günü açtıkları dükkanlarını bayramın ilk gününün sabahına kadar açık tuttu. Berber esnafı vatandaşları mağdur etmemek bayrama tıraşlı girmek isteyenler için yoğun mesai harcadı.

Berber esnaflarından İdris Altıkulaç, işlerin çok yoğun olduğunu ifade etti. Altıkulaç ayrıca vatandaşlara bir dahaki bayramlarda tıraşlarını son güne bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR