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Afyonkarahisar'da Bayram Tatili Yoğunluğu

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Türkiye'nin kavşak kentlerinden birisi konumunda olan Afyonkarahisar'da 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla karayollarında yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Bayrama 2 gün kala yollara düşen tatilciler Afyonkarahisar- Antalya karayolunda yoğunluğa neden oldu. Polis ve jandarma ekipleri kavşaklarda denetimlerini sürdürürken Sandıklı ilçesinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Sabah saatlerinde başlayan araç yoğunluğu, öğle saatlerinde artarak devam etti. İstanbul ve Ankara'dan Antalya ve Denizli'ye giden araçların kullandığı güzergahta '34' ve '06' plakalı otomobillerin yoğunluğu dikkati çekti. Kavşaklarda önlem alan polisler, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlama olurken, maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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