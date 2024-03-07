Afyonkarahisar'da Bacım Sultan Yurdunda Öğrencilere Afet Eğitimi Verildi

Afyonkarahisar'da Bacım Sultan Yurdunda kalan öğrenciler için afet farkındalık eğitimi, yangın ve tahliye tatbikatı ve deprem anı eğitimi düzenlendi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzman ekipleri tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olma konusunda bilgiler verildi.

AFAD uzmanları tarafından verilen eğitimlerde; afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler, farklı afet türlerine karşı alınması gereken önlemler, yangın söndürme ve ilk yardım teknikleri, deprem anında güvenli pozisyon alma ve tahliye yollarını kullanma gibi konularda uygulamalı bilgiler verildi.

Eğitimlerin ardından, öğrencilere yangın ve tahliye tatbikatı yaptırıldı. Tatbikat sırasında öğrenciler, siren sesini duyduktan sonra paniklemeden ve doğru şekilde tahliye yollarını kullanarak binadan güvenli bir şekilde tahliye oldu. - AFYONKARAHİSAR