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Afyonkarahisar'da 'Baba Okulu' Seminleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da 'Baba Okulu' Seminleri Devam Ediyor
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Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Baba Okulu' seminerleri, Kur'an ve sünnet perspektifinden baba olmanın önemini vurguluyor. Seminerde, İl Müftü Yardımcısı Harun Küçük, Hz. Peygamber'in örnekliğini ve ailedaki baba rolünü ele aldı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından başlatılan ' Baba Okulu' seminerleri devam ediyor.

Kur'an ve sünnet temelinde ailede hak ve sorumluluklar açısından baba olmanın önemine dikkat çekmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hayata geçirdiği proje kapsamında, Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından Baba Okulu Semineri gerçekleştirildi. Seminerin üçüncü haftasında İl Müftü Yardımcısı Harun Küçük tarafından "Bir Baba Olarak En Güzel Örnek Hz. Peygamber(sas)" ve "Ailede Merhametin Mimarı Olarak Baba" konuları anlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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