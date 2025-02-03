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Afyonkarahisar'da Baba Okulu Semineri Başladı

Afyonkarahisar'da Baba Okulu Semineri Başladı
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın projesi kapsamında Afyonkarahisar'da Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından düzenlenen 'Baba Okulu' semineri, babalığın önemi ve Kur'an'daki baba örnekleri üzerine eğitimler sunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının hayata geçirdiği proje çerçevesinde Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezinin hazırlamış olduğu ikinci dönem "Baba Okulu" semineri başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, ailenin kurulması, korunması ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yönelik çalışmalar kapsamında sahih dini bilgi, milli ve manevi değerler çerçevesinde aile fertlerine yönelik, eğitim içerikli farkındalık programları gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Kur'an ve Sünnet temelinde ailede hak ve sorumluluklar açısından baba olmanın önemi anlatıldı. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu "Çocuğun Gelişiminde Babanın Rolü", İl Vaizi Mehmet Emin Akpınar tarafından da "Kur'an-ı Kerim'de Baba Örnekleri" konuları anlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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