Afyonkarahisar'da Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Atatürk'ün vefatının 87. yılında Kocatepe Parkı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Törene kent protokolü, sivil toplum kuruluşları ve askeri erkan da iştirak etti.

Afyonkarahisar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerçekleştirilen törenler ile yad edildi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla Kocatepe Parkı'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'ne katılarak çelenk sundu. Anma programına kent protokol üyeleri ile birlikte sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve askeri erkan katıldı. Anma programı kent merkezi ile birlikte ilçelerde de yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
