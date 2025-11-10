Afyonkarahisar'da Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerçekleştirilen törenler ile yad edildi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla Kocatepe Parkı'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'ne katılarak çelenk sundu. Anma programına kent protokol üyeleri ile birlikte sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve askeri erkan katıldı. Anma programı kent merkezi ile birlikte ilçelerde de yapıldı. - AFYONKARAHİSAR