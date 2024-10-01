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Afyonkarahisar'da Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi
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Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında yapılan toplantıda, şehirdeki asayiş ve güvenlik durumu değerlendirildi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda şehrin asayiş ve güvenliği değerlendirildi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve İl Jandarma Komutan Jandarma Albay Tolga Yağan'ın katılımıyla gerçekleştirilen asayiş toplantısında, il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması noktasında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kübra Güran Yiğitbaşı Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Asayiş Yerel

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