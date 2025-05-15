Afyonkarahisar'da Aracın 4 Lastiği Çalındı

Afyonkarahisar'da bir garip hırsızlık: Aracın 4 lastiğini çaldılar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da park halindeki otomobilin 4 lastiğini birden çalarak aracı takozlar üstünde bırakıp kaçan 2 şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Olay, kent merkezi Nazmi Saatçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polisi arayan bir vatandaş park halindeki aracının lastiklarinin çalındığı ihbarında bulunarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ardından şahısların kimliklerini tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Şahısların işlemlerinin ardından adliye sevk edilecekleri bildirildi.

Öte yandan lastikleri çalınan ve takoz üzerinde bırakılan otomobil ise ilginç görüntüler oluşturdu.