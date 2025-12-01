Afyonkarahisar'da Araç Sayısı 317 Bin 859'a Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Afyonkarahisar'daki araç sayısı 317 bin 859 oldu.

TÜİK eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Buna göre kentte eylül ayı itibariyle araç sayısı 317 bin 859 oldu. Verilere göre, kentte en yüksek 115 bin 31 otomobil, 87 bin 190 motosiklet ve 45 bin 925 kamyonet olduğu belirtildi. Kentte en az araç gurubunun ise bin 27 adet ile özel amaçlı araç grubunun olduğu ifade edildi.