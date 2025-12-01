Haberler

Afyonkarahisar'da Araç Sayısı 317 Bin 859'a Ulaştı

TÜİK verilerine göre, Afyonkarahisar'daki toplam araç sayısı eylül ayı itibariyle 317 bin 859 oldu. Kentte en yüksek araç grubu otomobillerle 115 bin 31, ardından motosikletlerle 87 bin 190 ve kamyonetlerle 45 bin 925 olarak kaydedildi.

TÜİK eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Buna göre kentte eylül ayı itibariyle araç sayısı 317 bin 859 oldu. Verilere göre, kentte en yüksek 115 bin 31 otomobil, 87 bin 190 motosiklet ve 45 bin 925 kamyonet olduğu belirtildi. Kentte en az araç gurubunun ise bin 27 adet ile özel amaçlı araç grubunun olduğu ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
