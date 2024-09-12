Afyonkarahisar'da Alışveriş Merkezlerinde Gıda Denetimi

Afyonkarahisar'da ki alışveriş merkezlerinde hizmet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi teknik personelleri, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürütülen gıda denetimlerine katılarak şehir genelindeki parakende satış, fast-food ve toplu tüketim işletmelerini mercek altına aldı. Özellikle AVM'lerdeki gıda satış ve toplu tüketim noktalarında hijyen, izlenebilirlik ve kayıt şartlarının yerine getirilip getirilmediği titizlikle denetlendi.

Denetimlerinde ardından yapılan açıklamada, "Bu denetimler halkın güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak adına büyük önem taşımakta olup, denetimler sadece AVM' lerle sınırlı kalmayıp tüm gıda üretimi ve satış noktalarında devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR