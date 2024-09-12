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Afyonkarahisar'da Alışveriş Merkezlerinde Gıda Denetimi

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Afyonkarahisar'da bulunan alışveriş merkezlerindeki gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi teknik personelleri, hijyen, izlenebilirlik ve kayıt şartlarının yerine getirilip getirilmediğini denetledi. Denetimlerin halkın güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak adına önemli olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'da ki alışveriş merkezlerinde hizmet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi teknik personelleri, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürütülen gıda denetimlerine katılarak şehir genelindeki parakende satış, fast-food ve toplu tüketim işletmelerini mercek altına aldı. Özellikle AVM'lerdeki gıda satış ve toplu tüketim noktalarında hijyen, izlenebilirlik ve kayıt şartlarının yerine getirilip getirilmediği titizlikle denetlendi.

Denetimlerinde ardından yapılan açıklamada, "Bu denetimler halkın güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak adına büyük önem taşımakta olup, denetimler sadece AVM' lerle sınırlı kalmayıp tüm gıda üretimi ve satış noktalarında devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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