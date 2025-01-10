Afyonkarahisar'da Aile Farkındalık Programları Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı ailenin kurulması, korunması ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yönelik çalışmalarda sahih dini bilgi, milli ve manevi değerler çerçevesinde Afyonkarahisar Müftülüğü aile fertlerine yönelik, eğitim içerikli farkındalık programları gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da bulunan Engelsiz Kur'an Kursu toplantı salonunda, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve Merkez Vaizi Mehmet Emin Akpınar'ın katılımlarıyla Baba Okulu seminerleri başladı. İlk olarak Ailede Babanın Rolü ve Kur'an'da Baba Örnekleri konuları ile başlayan seminer, önümüzdeki haftalarda, farklı konuşmacılarla, 'İslam Hukukunda Baba Olmak ve Sorumlulukları, Çocuğun Kimlik ve Kişilik Gelişiminde Babanın Rolü, Baba Çocuk İlişkisinde İletişimin Önemi, Baba ve genç İletişimi Problem Çözme Becerileri, Ailede Merhametin Mimarı Olarak Baba, Mahremiyet Eğitiminde Babanın Rolü' konularıyla 4 hafta devam edecek. - AFYONKARAHİSAR