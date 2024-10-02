Afyonkarahisar'da 62 Firma Hileli Gıda Üretiminden İfşa Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan taklit, tağşiş ve hileli gıda satışı yapan firmalar listesinde Afyonkarahisar merkezli 62 firma yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan liste, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımlandı. En son 2022 yılının Mart ayında yapılan duyuruda, Afyonkarahisar'dan çok sayıda firmanın hileli gıda satışı yaptığı ortaya çıktı. Afyonkarahisar'dan teşhir edilen firmalar arasında, et ve süt ürünlerinde yapılan sahtekarlıklar dikkat çekerken, firmaların en fazla sucuk gibi ısıl işlem görmüş ürünlerde hile yaptıkları belirtildi. - AFYONKARAHİSAR