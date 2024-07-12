Afyonkarahisar'da 4 köy evi depremde zarar gördü

Afyonkarahisar'da dün yaşanan 4,4 büyüklüğündeki depremde 4 köy evinin zarar gördüğü belirtildi.

Dün sabah 4,4 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, sahada tarama faaliyetleri yürüten ekiplerden bilgi alarak çalışmaları koordine etti. Vali Yiğitbaşı, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların 4'ünde maddi hasar bulunduğunu, hasar tespiti için ekiplerin sahada bulunduğunu ifade etti.

AFAD, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili tüm kurumların tarama faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyen Vali Yiğitbaşı, depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti. - AFYONKARAHİSAR