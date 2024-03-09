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Afyonkarahisar'da 35 anne ve anne adayına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi

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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından 35 anne ve anne adayına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi. Eğitimde annelere uyuşturucu ile mücadele anlatılarak, genç ve çocukların uyuşturucudan nasıl uzak tutulacakları konusunda bilgiler verildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından 35 anne ve anne adayına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi.

Afyokarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Emirdağ Kadın Kültür Evinde En İyi Narkotik Polisi Anne projesi çerçevesinde 35 anne ve anne adayına eğitim verildi. Eğitimde annelere uyuşturucu ile mücadele anlatılarak, özellikle genç ve çocukların uyuşturucudan nasıl uzak tutulacakları yönünde bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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