Afyonkarahisar'da 35 anne ve anne adayına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından 35 anne ve anne adayına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi.

Afyokarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Emirdağ Kadın Kültür Evinde En İyi Narkotik Polisi Anne projesi çerçevesinde 35 anne ve anne adayına eğitim verildi. Eğitimde annelere uyuşturucu ile mücadele anlatılarak, özellikle genç ve çocukların uyuşturucudan nasıl uzak tutulacakları yönünde bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR