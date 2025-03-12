Afyonkarahisar'da 23 Bin 400 Dekar Alanda Yazlık Patates Ekimine Başlandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 23 bin 400 dekarlık alanda yazlık patates ekimine başlandı.

Türkiye'nin patates deposu olarak bilinen yazlık ve kışlık çeşitleri ile iklim ve kaliteli toprak, yeraltı sulamasıyla kalitenin yakalanması sonucu patates toptan fiyatının belirlendiği yer olarak Çölovası patatesi adeta markalaştı. Bölgede her yıl yazlık marabel ve kışlık olarak agira çeşidinde ağırlıklı olarak ekim yapılıyor. Bu yıl Dinar Çölovası bölgesinde 23 bin 4OO dekar alanda 2 dönem halinde yazlık ve kışlık olmak üzere ekim yapılacağı belirtildi. Program çerçevesinde bölgede yazlık çeşit marabel ekimi başlarken, tohumlar toprakla buluştu. - AFYONKARAHİSAR