Afyonkarahisar'da 2025 ve 2026 Üretim Yılı Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da 2025 ve 2026 Üretim Yılı Toplantısı Gerçekleştirildi
Afyonkarahisar'da 2025 Üretim Yılı Bitkisel Üretim Planlaması ve 2026 Üretim Yılı Destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Afyonkarahisar'da '2025 Üretim Yılı Bitkisel Üretim Planlaması saha çalışmaları hakkında istişare ve 2026 Üretim Yılı Bitkisel Üretim Destekleri' hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıyla ilgili Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "2025 Üretim Yılı Bitkisel Üretim Planlaması saha çalışmaları hakkında istişare ve 2026 Üretim Yılı Bitkisel Üretim Destekleri hakkında bilgilendirme toplantılarımız devam ediyor.

Genel Müdür Yardımcımız Ergin Toprak'ın katılımı ile Nevşehir ve Aksaray'da, Tarım Havzaları Daire Başkanımız Dr. Emre Yeniay'ın katılımı ile Afyonkarahisar'da, İl Müdürlerimiz, Bitkisel Üretim Şube Müdürlerimiz, İlçe Müdürlerimiz, Ziraat Odası Başkanlarımız ve teknik personellerin katılımı ile Değerlendirme ve Bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılarda 2025 üretim yılında üretilen ürünlerin uydu görüntüleri ile doğrulanması çalışmalarına dair değerlendirmeler ile 2026 yılı desteklerine ait Cumhurbaşkanlığı kararındaki değişiklikler ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydının Ziraat Odalarına devredildiği illerde ÇKS dosya kabulünde Tarımsal Üretim Planlaması açısından dikkat edilecek hususlarda bilgilendirmeler yapıldı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
