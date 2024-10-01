Afyonkarahisar'da 2024-2025 Eğitim Yılı Başlangıcı Etkinliği

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde karşılama, tanıtım ve kitap standı açtı.

Gençlik Koordinatörleri sorumluları, Merkez ve KYK Yurtlarında, AFSÜ Hastanesinde görev yapan Manevi Danışmanların yer aldığı stantta, öğrencilere çorba ve çeşitli ikramlar dağıtıldı. "Bu şehirde yalnız değilsiniz " sloganıyla gençlere tanıtım yapıldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Diyanet Gençlik standında, Diyanet Gençlik Merkezinde yapılması planlanan dersler ve faaliyetler tanıtılarak, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları hediye edildi. - AFYONKARAHİSAR