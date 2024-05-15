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Afyonkarahisar'da 2023 yılında 8 bin 136 doğum gerçekleşti

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında Afyonkarahisar'da 8 bin 136 doğum gerçekleşti. Doğumların 4 bin 212'si erkek, 3 bin 924'ü ise kız çocuğu olarak kaydedildi. Ayrıca doğum oranlarının bir önceki yıla göre azaldığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında Afyonkarahisar'da 8 bin 136 doğum gerçekleşti.

TÜİK 2023 yılı Doğum İstatistikleri'ni yayınladı. Açıklanan verilere göre, 2023 yılında gerçekleşen 8 bin 136 doğumdan 4 bin 212'sinin erkek, 3 bin 924'sinin ise kız çocuğu olduğu kaydedildi. Ayrıca açıklanan verilere göre, doğum oranlarının bir önceki yıla göre de azaldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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