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Afyonkarahisar'da 200 Umreci İçin Uğurlama Töreni Düzenlendi

Afyonkarahisar'da 200 Umreci İçin Uğurlama Töreni Düzenlendi
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Afyonkarahisar'da sömestir tatilinde umreye gidecek 200 kişi için bir uğurlama programı düzenlendi. Programda umre ibadeti hakkında bilgi verildi, Kur'an tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Afyonkarahisar'da sömestirde umreye gidecek 200 kişi için uğurlama programı düzenlendi.

Organizasyon yetkilisi Bilal Şenel ve din görevlileri, Fuar Alanı'nda düzenlenen programda, umre ibadeti hakkında bilgilendirme yaptı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle birlikte ilahiler okundu, dua edilmesinin ardından 200 kişi, kutsal topraklara uğurlandı. Şenel, yaptığı açıklamada, "Recep ayında Allah'ın beldesi Haremi Kabe'yi muazzamada Allah'ın misafirleri olarak aramızdan seçilen elçileri, beldemize, milletimize, vatanımıza, ümmete ve insanlık için dua etmek üzere uğurluyoruz. Sömestir tatilini ibadetle ve Allah'a yakın olabilmek amacıyla geçireceğiz" dedi.

Programa, umreciye gidenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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