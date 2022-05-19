Afyonkarahisar'da 19 Mayıs kutlamaları başladı - Haberler

Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı.

Kutlamalar çerçevesinde ilk etkinlik Kocatepe Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Burada gerçekleştirilen törene protokol üyeleri ile birlikte gençler katıldı. Çelenk sunumunun ardından törene katılanlarda kutlamanın yapılacağı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'na 'Gençlik Yürüyüşü' yaptı. Kutlamalar burada yapılacak etkinlikler ile devam edecek. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel