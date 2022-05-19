Afyonkarahisar'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Haberler

Afyonkarahisar'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

AFYONKARAHİSAR - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü, 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu spor salonunda gerçekleştirilen kutlama saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci yaptığı konuşmada, büyük önder Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Dereci konuşmasına şöyle devam etti:

"Gençlerimizin geleceğe emin adımlarla ve toplumsal faydalarımızı dikkate alarak, aynı zamanda Dünya bilim standartlarını yakalamış ailesine ve ülkesine yararlı bireyler olarak, yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Yüce Milletimiz bu konuda gençlerimize güvenerek, geleceğe umutla bakmaktadır."

Konuşmaların ardından karete, tekvando, jimnastik, ve güreş gösterileri katılımcılar tarafından büyük alkış aldı. Daha sonra ise Halk Oyunları ve Dans topluluğu tarafından gerçekleştirilen gösteri kutlamalara renk kattı. Gençliğin Ata'ya cevabının okunması ile devam eden bayram kutlamaları, İsmail Şükrü Çelikalay rama gösteri ile devam etti.

Programın sonundan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı yarışmalarda dereceye giren gençleri tebrik ederek, ödül takdiminde bulundu.