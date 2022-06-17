Afyonkarahisar'da 147 bin öğrenci karne sevinci yaşadı - Haberler

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Afyonkarahisar'da 147 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Afyonkarahisar'da 147 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Afyonkarahisar'da 147 bin öğrenci yıl sonu karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatiline girdi.

Afyonkarahisar'da 147 bin öğrenci yıl sonu karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatiline girdi.

Kentte ilk ve orta dereceleri okullara eğitim gören 147 bin öğrenci karne sevinci yaşarken, 10 bin 3 öğretmende eğitim ve öğretim döneminin sona ermesi ile yaz tatiline girdi. Yaz tatilinin yaklaşık 3 ay sürmesi bekleniyor.

Eğitim, öğretim döneminin sona ermesinin ardından yazılı bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, "Karnenizdeki notları bir yıl boyunca yaptığınız çalışmaların değerlendirmesi olarak görün. Zayıf yönlerinizi güçlendirmek için bu tatili fırsata çevirin. Bu tatil sürecinin, yoğun geçen eğitim öğretim yılının ardından tüm yorgunluğunuzu atmak ve eksik yönlerinizin değerlendirmesini yapmak için çok önemli bir fırsat olduğunu unutmayın.

Öğretmen arkadaşlarımızın iyiye, güzele ve hakikate dair ne varsa ülkemiz ve çocuklarımız için birlikte başaracağımıza olan inancım tamdır. Sizler üstün gayret ve özverili çalışmalarınızla bir yıl boyunca çocuklarımızın eğitimine önemli katkılar sağladınız, başarılı bir yılı daha geride bıraktınız. Her birinize emekleriniz ve fedakarlıklarınız için teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı Metin Yalçın Karahisar Yerel Haberler

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