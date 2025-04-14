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Afyonkarahisar'da 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Bilgi Yarışması Düzenlendi

Afyonkarahisar'da 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Bilgi Yarışması Düzenlendi
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Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen '10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Bilgi Yarışmaları', lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla yapıldı. Yarışma sonunda, dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'nde "10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Bilgi Yarışmaları" il genelindeki lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Yarışmaların sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Ertürk ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

İl Müdürü Kasapoğlu: "Bugün burada sizlerin büyük bir başarıya imza attığını görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Gençlerimizin kültürel ve sanatsal alandaki bilgi seviyelerinin bu denli yüksek olması, bizim için gurur kaynağı. Bu tür yarışmalar, gençlerimizin hem kendilerini ifade etmelerine hem de takım ruhunu geliştirmelerine olanak tanıyor" şeklinde konuştu. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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