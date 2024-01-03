Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gıda denetimi

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gıda üretim ve perakende satış yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen denetimler 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' çerçevesinde yapıldı. Kuruma bağlı ekipler tarafından yapılan denetimde ürünlerin üretim süreçleri ile özellikle son kullanma tarihleri kontrol edildi. Gıda üretim ve perakende satış yapan işletmelere yönelik yapılan denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR