Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Afyonkarahisar-Antalya Karayolunda Bayram Yoğunluğu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde Afyonkarahisar-Antalya karayolunda ve dinlenme tesislerinde yoğunluk yaşandı. 9 günlük bayram tatiliyle birlikte birçok vatandaş seyahate çıktı ve trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Afyonkarahisar - Antalya karayolunda bayram yoğunluğu

AFYONKARAHİSAR - Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde Afyonkarahisar-Antalya kara yolu ile dinlenme tesislerinde yoğunluk oluştu.

Toplam 9 gün sürecek bayram tatili başladı. Tatilin başlamasıyla birlikte birçok vatandaş başka illere seyahat ederken, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan araç yoğunluğu, öğle saatlerinde arttı. Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, yoğunluk nedeniyle hasarlı kazaların olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.