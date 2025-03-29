Afyonkarahisar - Antalya karayolunda bayram yoğunluğu

AFYONKARAHİSAR - Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde Afyonkarahisar-Antalya kara yolu ile dinlenme tesislerinde yoğunluk oluştu.

Toplam 9 gün sürecek bayram tatili başladı. Tatilin başlamasıyla birlikte birçok vatandaş başka illere seyahat ederken, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan araç yoğunluğu, öğle saatlerinde arttı. Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, yoğunluk nedeniyle hasarlı kazaların olduğu belirtildi.