Afyonakarhisar'da kar yağışı etkili oldu
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı bazı köylerde kar yağışı etkili oldu.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı bazı köylerde kar yağışı etkili oldu.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Şuhut'un Bozan köyü, ve ilçenin yüksek kesimleri ile Şuhut-Afyonkarahisar yolu karla kaplandı. Uzun süredir beklenen kar yağışı ilçede sevinçle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel