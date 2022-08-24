Afyon yerel haberleri | Dazkırı ilçesine ilk defa kadın kaymakam atandı Yerel Haberler Gelen Afyon haberine göre 1959 yılında ilçe olan Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine ilk defa kadın kaymakam görevlendirildi. 1959 yılında ilçe olan Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine ilk defa kadın kaymakam görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Zeliha Uz, Dazkırı Kaymakamı olarak atandı. 63 yıllık ilçe tarihinde Dazkırı'ya ilk defa bir kadın kaymakam atandı. Ataması yapılan Kaymakam Uz ilçeye gelerek görevine başladı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Karahisar Yerel Haberler

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