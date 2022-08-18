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Afyon yerel haberleri... Çay ocağı işleten esnaftan örnek davranış

Afyon yerel haberleri... Çay ocağı işleten esnaftan örnek davranış

Yerel Haberler

Afyon habere göre Gaziantep'te çay ocağı işleten bir esnaf, masada unutulan 153 bin lirayı sahibine teslim etti.

Gaziantep'te çay ocağı işleten bir esnaf, masada unutulan 153 bin lirayı sahibine teslim etti.

Olay, Nizip'te meydana geldi. İlçede çay ocağı işleten Ali Yalçın, masada bir poşetin olduğunu fark ederek poşeti açtığında içinde 153 bin lira buldu. Esnaf Yalçın, paranın bir çiftçiye ait olduğunu öğrendi. Çiftçiye telefonla ulaşan Yalçın, 153 bin lirayı sahibine teslim etti. Acele bir işinin çıktığını söyleyen çiftçi, "Çay içmek için her zaman geldiğimiz çay ocağına geldim. Çay ocağından ayrılırken paramı burada unutmuşum. Beni aradılar, paranın çay ocağında olduğunu söylediler. Çok mutlu oldum. Maddiyattan çok manevi olarak çok mutluyum. Böyle arkadaşlara bu vatanın ihtiyacı var. Çiftçiyim, fıstık sattım, bu yüzden yüklü nakit para vardı" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Yalçın Gaziantep Çay Yerel Haberler

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