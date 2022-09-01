Afyon yerel haberi: Vahap Seçer, Çay Mahallesi Sakinleri ile Buluştu

Afyon haberi... Hafta sonu Mersin’in batı bölgesinde yer alan Anamur, Aydıncık ve Bozyazı’nın merkezi ile kırsal köylerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu kez kent merkezindeki Çay Mahallesi’nde pazar yerini gezerek esnaf ziyareti yaptı ve mahalle halkı ile buluştu.

Hafta sonu Mersin'in batı bölgesinde yer alan Anamur, Aydıncık ve Bozyazı'nın merkezi ile kırsal köylerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu kez kent merkezindeki Çay Mahallesi'nde pazar yerini gezerek esnaf ziyareti yaptı ve mahalle halkı ile buluştu.

Başkan Seçer'e mahalle ziyaretlerinde, CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, Çay Mahalle Muhtarı Ahmet Akyol, Meclis üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları eşlik etti.

Mahallede ilk olarak, pazar ziyaretini gerçekleştiren ve pazarcı esnafı ile sohbet eden Başkan Seçer, 'hayırlı işler' dileklerinde bulundu. Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etme ve sorunlarını dinleme fırsatı bulan Başkan Seçer, daha sonra aynı mahallede yer alan Ahmet Kaya Parkı'na geçti. Başkan Seçer burada bir taraftan Çay Mahallesi sakinlerinin ikram ettiği sıcak çayını içerken, diğer taraftan da vatandaşlarla sohbet ederek, taleplerini ve sorunlarını dinledi, gerekli notları aldırdı.

Mahalle sakinleriyle sohbetinde, her yerleşim bölgesinin kendine özgü sorunları olduğunu belirten Başkan Seçer, bu problemleri belli bir plan, program ve bütçe dahilinde çözdüklerini kaydetti.

Çay Mahallesi'nin geriden gelen birçok önemli sorunu olduğunu ve bu sorunları Başkan Vahap Seçer'e ilettiklerini söyleyen Çay Mahallesi Muhtarı Ahmet Akyol, söz konusu sorunların önemli bir kısmının çözüldüğünü ve mahalle olarak hizmetlerden memnun olduklarını dile getirdi.

Çay Mahallesi'nde vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılanan Başkan Seçer, daha sonrasında mahalle esnafını da ziyaret ederek, işlerinde kolaylıklar diledi.

Başkan Seçer'in ziyaretleri esnasında, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı.