Afyon yerel: Emirdağ'da uçurtma şenliği

Afyon haberi... Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen şenlikte çocuklar uçurtmaları ile gökyüzüne rengarenk bir görüntüyü bürüdü.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen şenlikte çocuklar uçurtmaları ile gökyüzüne rengarenk bir görüntüyü bürüdü.

Düzenlenen Uçurtma şenliğine Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ve protokol üyeleri de katıldı. Gömü beldesinde gerçekleştirilen şenliğe özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Şenliğe uçurtmaları ile gelen çocuklar gökyüzünü saldıkları uçurtmalar ile rengarenk bir görüntü ortaya çıkardı. - AFYONKARAHİSAR