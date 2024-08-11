Afyonkarahisar'da Park Afyon AVM tarafından bu yıl 3'ncüsü düzenlenen 'Afyon Kahve Festivali', Ayna konseri ile sona erdi.

Dün başlayan Afyon Kahve Festivali, kahve ve eğlence tutkunlarını bir araya getirdi. Festivale katılan ziyaretçiler birbirinden lezzetli kahveleri deneyimlerken, 90'ların unutulmaz sanatçılarının konserleriyle de geçmişe yolculuk yaptı. Park Afyon AVM'de dün başlayan konserde bugün Grup Ayna sahne aldı. Ayna grubu seslendirdiği birbirinden güzel ve unutulmaz şarkıları ile katılımcılara coşkulu bir gece yaşattı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte gençlerin konsere yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. - AFYONKARAHİSAR