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'Afyon Kahve Festivali' Ayna konseri ile sona erdi

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Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Afyon Kahve Festivali', Ayna konseriyle sona erdi. Festivalde kahve ve eğlence tutkunları bir araya geldi ve 90'ların unutulmaz şarkılarıyla geçmişe yolculuk yaptılar. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ayna grubu coşkulu bir gece yaşattı.

Afyonkarahisar'da Park Afyon AVM tarafından bu yıl 3'ncüsü düzenlenen 'Afyon Kahve Festivali', Ayna konseri ile sona erdi.

Dün başlayan Afyon Kahve Festivali, kahve ve eğlence tutkunlarını bir araya getirdi. Festivale katılan ziyaretçiler birbirinden lezzetli kahveleri deneyimlerken, 90'ların unutulmaz sanatçılarının konserleriyle de geçmişe yolculuk yaptı. Park Afyon AVM'de dün başlayan konserde bugün Grup Ayna sahne aldı. Ayna grubu seslendirdiği birbirinden güzel ve unutulmaz şarkıları ile katılımcılara coşkulu bir gece yaşattı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte gençlerin konsere yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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