Afyon haberleri | Bolvadin'de asayiş toplantısı gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda özellikle okulların açılması ile alınan güvenlik tedbirleri bir daha görüşüldü.

Toplantı Kaymakam Taner Bolat başkanlığında yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıya İl Emniyet Müdürlüğüne temsilen Komiser Kadir Avcı ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Sökmen'de katıldı. Toplantıda okulların açılması ile alınan güvenlik ve asayiş tedbirleri bir kez daha görüşülerek masaya yatırıldı. - AFYONKARAHİSAR