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Afyon'dan sağlık ekipleri deprem bölgesine gitti

Yerel Haberler

Afyon'dan sağlık ekipleri deprem bölgesine gitti

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve AFSÜ Uygulama ve Araştırma hastanesinden gönüllü doktor ve sağlık personelleri deprem bölgesine destek için bölgeye hareket etti.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve AFSÜ Uygulama ve Araştırma hastanesinden gönüllü doktor ve sağlık personelleri deprem bölgesine destek için bölgeye hareket etti.

Devlet Hastanesi ve AFSÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinden onlarca doktor ve sağlık personeli gönüllü olarak isimlerini yazdırırken ilk etapta bir grup doktor ve sağlık personeli destek için Kahramanmaraş başta olmak üzere depremin meydana geldiği illere hareket etti. - AFYONKARAHİSAR

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hastanesi Kahramanmaraş Karahisar Yerel Haberler

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