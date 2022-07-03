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Afşin'de lavanta bahçelerine ziyaretçi akını

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Afşin'de lavanta bahçelerine ziyaretçi akını

Kahramanmaraş'ta, Afşin Belediyesinin 8 yıl önce peyzaj için aldığı 15 kök lavantanın ardından kurduğu lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor.

Kahramanmaraş'ta, Afşin Belediyesinin 8 yıl önce peyzaj için aldığı 15 kök lavantanın ardından kurduğu lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor.

Afşin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin ardından lavanta bahçeleriyle turizme kapı aralıyor. Afşin Belediyesinin 8 yıl önce peyzaj için getirdiği 15 kök lavanta 8 yılın ardından binlerce kökten oluşan lavanta bahçelerine dönüştü. Aromaterapik bitkiler merkezi olmaya hazırlanan Afşin'e özellikle İstanbul, Adana ve İskenderun gibi birçok kentten ziyaretçiler gelmeye başladı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin ardından lavanta bahçelerine de ziyaretçi akını olduğunu belirterek, "Biz Afşin Belediyesi olarak bu gururu başta ailelerimiz olmak üzere bizden desteğini esirgemeyen tüm Afşin halkıyla paylaşıyoruz. İlçemizin pek yakında bölgemizin önemli bir turizm merkezi olacağına olan inancımızı somut gelişmeler ışında kutluyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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