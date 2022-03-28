Afrin şehidi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı - Haberler

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Afrin şehidi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Afrin şehidi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

Suriye Afrin'de 4 yıl önce gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen Afyonkarahisar'lı Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde dualarla yad edildi.

Suriye Afrin'de 4 yıl önce gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen Afyonkarahisar'lı Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde dualarla yad edildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Merkez Büyük Cami'de Afrin şehit Imış için mevlid-i şerif okutuldu. Afrin'de haince yapılan pusuda şehit olan Imış için düzenlenen programa, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, şehit babası Ali Imış ve ailesi ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlid-i şerif programında dualar edilerek şehitlerimize rahmet dilendi. Ayrıca Şehit İbrahim Imış'ın ailesi tarafından mevlid-i şerif öncesi programa katılan vatandaşlara şeker ikramında bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Afrin şehidi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Piyade Uzman Çavuş, Karahisar, Suriye, Şehit, Yerel, Haberler

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