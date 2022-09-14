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Afrika'da su kuyusu açtırmak için bağışta bulundular

Yerel Haberler

Afrika'da su kuyusu açtırmak için bağışta bulundular

DÜZCE (İHA) – Düzce'de İşcan ailesi Afrika'da susuzluk çekenler için su kuyusu açılması için Kızılay'a bağışta bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de İşcan ailesi Afrika'da susuzluk çekenler için su kuyusu açılması için Kızılay'a bağışta bulundu.

Afrika kıtasında susuzluk ile ilgili sıkıntı yaşayanları gören İşcan ailesi, kuyu açılması için çalışma başlattı. Kızılay ile bağlantıya geçen Hacı Şaban ve Hacı Nebahat İşcan çiftçi görüşmeleri sonucunda Nijer'de su kuyusu açılması gerekli olan miktarı bağışladı. Türk Kızılay Düzce Şubesi'ne giderek gerekli evrakları dolduran İşcan ailesi, Nijer'de su kuyusu açtıracak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızılay Afrika Düzce su Yerel Haberler

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