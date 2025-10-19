MİT Başkanı İbrahim Kalın, Pakistan ve Afganistan Arasında Ateşkes Görüşmelerine Katıldı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin gerçekleştirilen görüşmelere katıldı. Görüşmede iki ülke arasında diyalog sağlandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Afganistan ve Pakistan'ın üst düzey yetkilileri, iki ülke arasında yaşanan çatışmalara yönelik ateşkes görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen görüşmede iki ülkenin savunma bakanları ve istihbarat servisleri başkanları da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda MİT Başkanı Kalın'ın da katıldığı ve mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasında diyalog sağlandı.

Katar'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirilecek. - ANKARA