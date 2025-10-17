Afganistan-Pakistan Sınırında Çatışmalar Nedeniyle Uzun Kuyruklar Oluştu

Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle sınırlar kapatılınca, yük kamyonları ve tırlar sınırda uzun kuyruklar oluşturdu.

Afganistan ile Pakistan arasında hafta sonu yaşanan ve barış ilan edilmesiyle son bulan sınır çatışmaları 15 Ekim Çarşamba günü yeniden patlak vermişti. Can kayıplarının yaşandığı çatışmada aynı gün 48 saatlik geçici ateşkes ilan edilmişti. Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle sınırların kapatılması taşımacılık şirketlerini vurdu. İki ülke arasındaki sınırların kapatılmasıyla yük kamyonları ve tırlar sınırda kaldı. Yük tırları, iki ülke arasında bulunan işlek geçiş noktalarından biri olan Torkham sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu. Karaçi Limanı ve Port Qasim'deki tüm terminaller, Afganistan transit ticareti için gümrük işlemlerini durdurdu.

Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda Pakistan tarafından 23 asker ile 250 Afgan askerin hayatını kaybettiği bildirildi. - KARAÇİ