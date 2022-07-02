- Afganistan'da evsiz kalan depremzedeler destek bekliyor

KABİL - Afganistan'da 22 Haziran'da meydana gelen depremin ardından eski hayatlarına dönmeye çalışan depremzedeler yardım eli bekliyor.

Afganistan'da 22 Haziran'da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Deprem nedeniyle evsiz kalan binlerce aile, hayata tutunmak için destek bekliyor. Paktika eyaletindeki Gayan bölgesinde depremden sonra evsiz kalan Mohammad Akram, "Çadırlarımız mevcut fakat daha fazla yardıma ihtiyacımız var. En önemlisi de evlerimizi yeniden inşa etmemiz için desteğe ihtiyaç duyuyoruz" dedi. Aynı bölgede yaşayan bir başka depremzede Rahim Khan ise "Depremde köyümüzdeki tüm evler yıkıldı. Evlerimizi yeniden inşa etmeliyiz" açıklamasında bulundu.

BM bölge ülkelerden yardım talep edecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilci Yardımcısı ve İnsani Yardım Koordinatörü Ramiz Alakbarov gazetecilere yaptığı açıklamada, Paktika ve Host vilayetlerini vuran depremin, komşu ülkeler Pakistan ve Hindistan'da da hissedildiğini söylemişti. Alakbarov, yapılan ön araştırmalara göre Afganistan'da gerekli ihtiyaçların karşılanması için 15 milyon dolar acil yardıma ihtiyaç olduğunu ifade etmişti. BM'nin yalnızca gıda, barınma ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarıyla ilgilenmediğini aynı zamanda su kaynaklı hastalıkların oluşmasını önlemeye çalıştığını vurgulayan Alakbarov, suyla bulaşan bir hastalığın ortaya çıkmasının istenmeyen bir senaryo olacağını belirtmişti. Alakbarov, BM ve ortak kuruluşların enkaz kaldırma çalışmaları için yeterli kapasiteye sahip olmadığını bu nedenle bölgedeki bazı ülkelerle ön temasların yapıldığını ve ihtiyaçlar netleştiğinde resmi talepte bulunulacağını söylemişti.

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host kentinin 44 kilometre güneybatısında 22 Haziran'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde bin kişi hayatını kaybetmiş, bin 500 kişi ise yaralanmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Yerel