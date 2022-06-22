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Son dakika haberleri... Afganistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem: 280 ölü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gelen son dakika haberine göre - Afganistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem: 280 ölü Afganistan'ın Pakistan sınırına yakın Host kentinin 44 kilometre güneybatısında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 280 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

- Afganistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem: 280 ölü

KABİL - Afganistan'ın Pakistan sınırına yakın Host kentinin 44 kilometre güneybatısında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 280 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

Afganistan'da yerel medyada yer alan haberlere göre ülkenin doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host kentinin 44 kilometre güneybatısında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hissedildiği bölgelere helikopterler ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre depremden en çok etkilenen Paktika vilayetinin Barmal, Ziruk, Naka ve Gayan bölgelerinde 280 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Komşu Host vilayetinde en az 25 kişi yaşamını yitirirken, 95 kişi yaralandı.

Paktika'da en az 90 evin yıkıldığı, onlarca insanın enkaz altında kaldığı belirtildi. Vilayetten gelen görüntülerde depremden etkilenenlerin helikopterlere taşındığı görüldü. Taş evlerin de yerle bir olduğu kameraya yansıdı.

Taliban hükümeti sözcüsü Bilal Karimi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Paktika vilayetinin dört bölgesi şiddetli depremle sarsıldı, yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti ve yaralandı, onlarca ev yıkıldı. Tüm yardım kuruluşlarını bölgeye derhal ekip göndermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Deprem, Hindistan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, doğudaki Pencap eyaleti ve civarında da hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıklarken, daha sonra 5.9 olarak güncelledi.

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

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