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Afetzedeler adres değişikliklerini e-Devlet veya nüfusmatiklerden yapabilecek

Yerel Haberler

Afetzedeler adres değişikliklerini e-Devlet veya nüfusmatiklerden yapabilecek

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin adres değişikliklerini e-Devlet ya da nüfusmatikler aracılığıyla yapabileceklerini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin adres değişikliklerini e-Devlet ya da nüfusmatikler aracılığıyla yapabileceklerini bildirdi.

Bakanlık tarafından konuyla ilişkin yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen 'karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler'e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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