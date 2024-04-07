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Afetzede Kadınlar Hatay'da Narenciye Reçeli Üretiyor

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Hatay'ın bereketli topraklarında yetişen ve bolluğu nedeniyle dalda kalan narenciye afetzede kadınların elinde değerlendirilerek reçel oluyor. Afetzede kadınlar, kooperatifin sağladığı iş imkanı sayesinde aile ekonomisine katkı sağlarken bir yandan da sosyalleşiyor.

Türkiye'de narenciye üretiminin merkezlerinden olan Hatay'da bu yıl rekolte üst seviyedeydi. Ürünün bol olması ve işçi sıkıntısı nedeniyle narenciye dalda kalmış ve çürümeye bırakılmıştı. Dalda kalan narenciyeyi değerlendirmek isteyen Samandağ ilçesinde yaşayan afetzede kadınlar, hayata tutunmak için kurdukları üretim merkezinde turuncun kabuğundun reçel üretimi yapıyorlar. 'HayatHatay' projesi kapsamında kurulan kooperatifte üretilen reçel ve çeşitli ürünler internet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Kooperatife çalışmaya gelen afetzede kadınlar, burada aile ekonomisine katkı sağlarken bir yandan da sosyalleşerek depremin meydana getirdiği travmalardan kurtuluyorlar.

"Kadın istihdamı sağlamak ve kadınların görünmeyen emeklerini görünür kılmak amacımızdır"

Hatay dışında çok fazla yetişmeyen narenciye türü olan turuncu reçel yaparak değerlendirdiklerini belirten Kadın Girişimi Kooperatifi Üretim Sorumlusu Zarif Sönmez, "Hatay dışında çok fazla yetişmeyen bir narenciye türüdür. Biz turuncun kabuklarını değerlendirerek turunç reçeli yapıyoruz. Mevsimsel ürettiğimiz ürünlere göre kadın işçi alıyoruz. Her ürün üretiminde farklı kadınların olmasını önemsiyoruz. Gastronomi açısından zengin olan Hatay'ın yöresel ürünlerini Türkiye'ye tanıtmak ve pazarlamaktır. Kadın istihdamı sağlamak ve kadınların görünmeyen emeklerini görünür kılmak amacımızdır" dedi.

"Bu kooperatif sayesinde; kendime, aileme ve çocuklarıma katkı sağlıyorum"

Deprem sonrası kooperatifte güzel bir ortamda çalıştığını söyleyen afetzede Çiğdem Kudret, "Önce turunçlar bahçelerde toplanıyor. Kooperatife gelen turunçlar rendeleme işlemine uğruyor. Kabukları meyvesinden alındıktan sonra buzlu suda şoklanıyor. 4 gün şoklama işleminin ardından iplere diziliyor. Kaynama işleminde, turunçlar 5 saat kaynadıktan sonra sıcak olarak kavanozlara konuluyor. Bu iş sayesinde; kendime, aileme ve çocuklarıma katkı sağlıyorum. Burada 6 Şubat depreminde sonra çok güzel bir ortamımız oldu. Bu ortamda sosyalleşiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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