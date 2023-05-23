Afetlerin son bulması ve bereket için kurban kestiler

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde mahalle sakinleri, deprem başta olmak üzere afetlerin bir daha yaşanmaması ile bolluk ve bereketin artması için imece usulüyle kurban kesti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde mahalle sakinleri, deprem başta olmak üzere afetlerin bir daha yaşanmaması ile bolluk ve bereketin artması için imece usulüyle kurban kesti.

Elbistan'a bağlı Kalealtı Mahallesi'nde vatandaşlar, birliğin, beraberliğin ve paylaşma duygusunun en güzel örneklerinden birini yaşattı. Mahalle halkı, 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrasında afetlerin son bulması ve bereketin artması için kurban kesmeye karar verdi. Mahalle halkının katkısıyla 1 büyükbaş ve 3 de küçükbaş kurbanlık alındı. Kurbanlıklar, mahalle sakinlerinin katılımıyla tekbirler ve dualar eşliğinde kesildi. Kurban edilen hayvanların etleri ise ihtiyaç sahibi ailelere eşit miktarda dağıtıldı.

Kalealtı Mahalle Muhtarı Recep Türkan, "Rabbimize olan şükrün bir ifadesi olarak, ülkemizin ve milletimizin afetlerden uzak bir şekilde selamette kalması, bolluk ve bereketin sürmesi için imece usulüyle kurban kestik. Mahalle halkımızın desteği ile 1 büyükbaş ve 3 de küçükbaş kurbanlık aldık. Yaşanacak kazalara, belalara ve musibetlere karşı durmasını diliyoruz. Hayırlı iş için buradayız. Allah dualarımızı kabul etsin" dedi.

Mahalle sakinleri ise, "Yüce Allah'ımıza bizlere sunduğu nimetlerde dolayı şükrümüzü gösterme adına kurban kesiyoruz. Bolluk ve bereket olsun diye dua ediyoruz. Ayrıca 6 Şubat'ta yaşadığımız felaket gibi afetlerden de muhafaza etmesi için dua ettik. Mahalleli hep bir araya gelerek karınca kararınca herkes destek oldu. İnşallah dualarımız kabul olur. Etini de ihtiyaç sahiplerine dağıttık" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ