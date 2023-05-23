Afet ve acil durumda yapılması gerekenler anlatıldı

DÜZCE(İHA) – Çilimli Anaokulunda annelere birinci seviye hafif arama kurtarma eğitimi verildi. Eğitimde afet ve acil durumda yapılması gerekenler ile kurtarma çalışmaları teorik bilgileri aktarıldı.

Çilimli Anaokulu velilerine yönelik afet ve acil durum farkındalık eğitimi kursu gerçekleştirildi. Kursa katılanlara birinci seviye hafif arama kurtarma ile ilgili teorik bilgiler aktarıldı. Afet ve acil durum çantası hazırlanması konusunda bilgilerin de aktarıldığı eğitimlerde, katılımcıların sorularını da yanıtladı. - DÜZCE