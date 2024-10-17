Afet Risklerini Azaltma Günü'nde Eğitim ve Tatbikat Gerçekleştirildi

Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında, Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde MEB Arama ve Kurtarma Birimi(AKUB) tarafından afet eğitimi verildi, ardından tatbikat gerçekleştirildi. Etkinliğe Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de katılarak afet bilincinin artırılmasının önemine vurgu yaptı. Eğitimde, öğrencilere can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirler anlatıldı, deprem ve yangın gibi afetlerle ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Programın sonunda, öğrencilerin katılımıyla bir tatbikat düzenlenerek teorik bilgiler pratiğe dönüştürüldü. Tatbikat, öğrencilerin güvenli alana tahliye edilmesiyle son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel