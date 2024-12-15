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Afet konutlarına yerli ve milli asansörler monte ediliyor

Afet konutlarına yerli ve milli asansörler monte ediliyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO), deprem bölgesinde inşa edilen çevreci afet konutlarına yerli ve milli asansör fabrikası Emlak Konut Asansör'ün güvenli asansörlerini monte ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO), deprem bölgesinde inşa edilen çevreci afet konutlarına yerli ve milli asansör fabrikası Emlak Konut Asansör'ün güvenli asansörlerini monte ediyor. Hatay'da yeniden inşa edilen 600 Evler Sitesi'nin görüntülerini paylaşan Bakan Murat Kurum, "Birlikte daha güçlü Anadolu, daha güçlü Hatay için aralıksız çalışıyoruz. Sağlam zeminlerde güvenli, dirençli konutlarımız 11 ilde yükseliyor. Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde yeni yuvalarımızın anahtar teslimine bu ay sonu başlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu"na katkı sağlamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın himayesinde kurulan Emlak Konut Asansör (EKA), 3 yıldır sektöre katkı sağlıyor. Yerli ve milli, aynı zamanda Sıfır Atık uyumlu endüstri 4.0 teknolojisi ile üretilen Emlak Konut asansörleri artık deprem bölgesindeki konutlarda da kullanılıyor. Hatay'da depremde çok sayıda can kaybının yaşandığı 600 Evler Sitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut tecrübesiyle zemin etütleri yapılarak, yüzlerce fore kazık kullanılarak atılan sağlam temeller üzerinde yeniden inşa edildi. Bu bloklara yine bakanlığın iştiraki olan Emlak Konut Asansör'ün yerli ve milli teknoloji ile tasarladığı asansörler monte ediliyor.

"Aralıksız çalışıyoruz"

Bölgenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Birlikte daha güçlü Anadolu, daha güçlü Hatay için aralıksız çalışıyoruz. Sağlam zeminlerde güvenli, dirençli konutlarımız 11 ilde yükseliyor. Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde yeni yuvalarımızın anahtar teslimine bu ay sonu başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"İlk Adıyaman'da kullanıldı"

EKA Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Mahmut Körük ise, "Asansörlerimiz yüzde yüz yerli, kendi üretimimiz. Adıyaman ile başladık, artık deprem bölgesindeki diğer illerimizde de monte ediyoruz. Hem kendi yapımızda hem de dışarıdan beraber çalıştığımız firmalarla birlikte gücümüze güç katıyor, hemen hemen tüm gelen taleplere cevap veriyoruz. Yani aydınlatmasından tutun da çalışma şekli, Ar-Ge'de yapılan tüm hizmetleri, tüm çalışmaları da tamamen enerji tasarrufuna göre kurgulandı" dedi.

Körük, asansörlerin de Emlak Konut'un yaptığı konutlar gibi çevreye duyarlı teknoloji ile tasarlandığına dikkat çekti.

"Yüzlerce fore kazık kullandık"

Emlak Konut İnşaat Mühendisi Bünyamin Aksoy, Hatay'da depremde çok sayıda can kaybının olduğu 600 Evler Sitesi'ndeki çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Burası Odabaşı Mahallesi'nde yer alıyor. Biz burada gece gündüz yani aralıksız vardiya usulü çalışarak hem fore kazıklarımızı hem betonarme imalatlarımızı hem de ince imalatlarımızı yaptık, yapıyoruz. Zemini sağlamlaştırmak için yüzlerce fore kazık kullandık. Burada 600 konut yaptık ve şu anda artık yüzde 90 tamamlanma seviyesine ulaştı. Aralık sonu itibarıyla burada anahtar teslimimize başlayacağız."

Aksoy, Emlak Konut'un Hatay'da 33 şantiyede toplam 22 bin konut ve 4 bin iş yerinin inşasını sürdürdüğünü vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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